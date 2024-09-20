Недавно в сети появилось видео, на котором запечатлена интимная сцена с участием депутата и секс-работницы в одном из кабинетов Госдумы. По информации Telegram-канала Shot, девушка оказала услуги по предварительному заказу, приехав в здание парламента.

На кадрах видно мужчину в деловом костюме, внешне похожего на 36-летнего депутата от КПРФ Дениса Парфенова. Представители КПРФ, с которыми связались журналисты, отметили, что уже видели это видео. Они предположили, что ролик мог быть создан с помощью технологий нейросетей.

По данным источников, девушка, участвовавшая в видео, проживает в Москве и работает индивидуально в сфере интимных услуг. Возраст партнерши — 25 лет.

Сам Парфенов пока не дал никаких комментариев по поводу инцидента.

Ранее также сообщалось, что депутат Виталий Милонов выступил с инициативой ввести уголовное наказание за рекламу вебкам-студий, направив соответствующее предложение главе МВД России Владимиру Колокольцеву.