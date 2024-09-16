В коррекционной школе № 68 города Челябинска произошёл инцидент: ученик напал на своих одноклассников с молотком и ножом, имея при себе также пневматический пистолет. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU очевидцы происшествия, информацию подтвердили источники в силовых структурах.

«У подростка были с собой нож, молоток и пневматический пистолет. До использования огнестрельного оружия дело не дошло», — рассказали свидетели событий.

В результате нападения несколько учеников получили травмы. Известно, что одну одноклассницу мальчик ударил молотком, другую ранил ножом. Пострадавшие были госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

К школе прибыли экстренные службы, территория оцеплена. Подросток задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Событие произошло утром 16 сентября. Ученик пришёл на занятия и начал атаковать одноклассников. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.