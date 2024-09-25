62-летний актёр Роман Мадянов был найден мёртвым у себя дома в Подмосковье. Его тело обнаружили родственники, которые прибыли навестить артиста после того, как не могли связаться с ним. Трагическое известие передал Telegram-канал 112.

Сын Мадянова рассказал журналистам, что за несколько часов до смерти его отец говорил о том, что надеется на выздоровление и верил, что сможет победить рак. «Он был полон решимости, говорил, что справится с болезнью. Но судьба распорядилась иначе», — поделился сын актёра.

За последнюю неделю состояние Мадянова резко ухудшилось: он часто терял сознание и перестал принимать пищу. Напомним, что в марте этого года артиста госпитализировали с онкологическим заболеванием. У него диагностировали рак верхней доли бронхов и лёгкого, а также кисты в почках, печени и селезёнке.

Роман Мадянов прославился благодаря ролям в таких крупных проектах, как сериал «Солдаты», «Левиафан», «Склифосовский» и многих других.