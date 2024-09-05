Жители города Гомель, что в Беларуси, встревожились после загадочных событий в ночном небе. По сообщениям, около половины второго ночи были слышны два громких взрыва, которые разбудили местных жителей. Сразу после этого на горизонте возник огненный шар, который упал за пределами города. Удивительно, что несмотря на такую яркую картину, никаких сообщений о разрушениях или пострадавших не поступило.

Ситуация вызвала интерес, и вскоре в интернете появилось видео произошедшего. На записи видно, как светящийся объект медленно падает, скрываясь за зданиями. Люди в соцсетях сразу же начали строить догадки о том, что это могло быть.

Некоторые предположили, что причиной стала работа систем противовоздушной обороны, так как Гомель находится неподалеку от границы с Украиной. Однако официальные источники пока не дали никаких комментариев по поводу случившегося, оставив жителей в неведении.

Инцидент вызывает множество вопросов, и местные жители продолжают гадать, что же произошло в их городе той ночью.