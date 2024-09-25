В Хакасии волонтер Александр Кончаков передал российским военнослужащим двух прирученных волчиц, которые теперь будут помогать бойцам в зоне СВО. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Хищницы обладают острым слухом и могут заранее предупреждать о подлете беспилотников, что делает их ценными помощниками для военных.

Кончаков нашел волчиц в лесу, когда они были еще маленькими. Он самостоятельно вырастил их, и за время совместной жизни они стали частью его семьи. Животные даже спали рядом с его дочерью, демонстрируя свою преданность и природные охранные качества. Узнав об этих необычных питомцах, военные, которым помогает Александр и активисты Народного фронта, попросили передать волчиц в подразделение. Обе волчицы получили одно и то же имя — Высота.

Вместе с волчицами, среди животных, помогающих на передовой, оказались и коты. Вооруженные силы Украины уже начали привлекать животных к выполнению служебных задач, в том числе кошек для борьбы с грызунами в окопах. Мыши и крысы не только уничтожают провиант и портят оружие, но и могут наносить физический ущерб солдатам. Некоторые коты даже получили награды за свои заслуги в защите от вредителей.

Так животные становятся важной частью военных действий, помогая обеспечивать безопасность и поддерживать боевой дух.