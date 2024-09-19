Пятиклассница Варя Чайкина из города Суджа, расположенного в Курской области, рассказала РИА Новости о своем стремлении помочь родителям восстановить их дом, пострадавший во время обстрелов.

Она с семьей была вынуждена переехать в другое место около месяца назад, и сейчас обучается дистанционно. Девочка вспоминает, как в августе их жизнь изменилась после сильного взрыва. Отец настоял, чтобы мать быстро собрала вещи и увела детей в безопасное место. Семья переехала к родственникам, а потом обосновалась в районе временного размещения.

Дом Вари остался в Судже — это одноэтажное здание с железной крышей, с которым связано множество воспоминаний. Там у нее была своя комната, гараж, который она сама красила, и огороды. Оставленных домашних животных — собаку, кошку и черепаху — они пока не могут забрать. Девочка рассказала, что “даже гвоздю будет радоваться”, если он останется от родного дома после бесчинств ВСУ.

Варя надеется, что дом не сильно пострадал, и планирует помочь семье с его восстановлением. Она уже придумала, как будет записывать все повреждения в блокнот и составлять список необходимых для ремонта вещей. Девочка мечтает, что после ремонта дом снова станет уютным, и родители займут передние комнаты, а она с братом будут жить в задней части дома.

Если какие-то предметы окажутся утраченными или сломанными, семья собирается заменить их своими силами, а дедушка обещал даже подарить телевизор, если он потребуется.