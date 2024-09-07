Шимпанзе Майкла Джексона Баблз «шикарно» ушел на пенсию

Этот примат был неразлучен с королем поп-музыки в 90-е и нулевые, но сейчас проживает в элитном «доме престарелых» для животных, наслаждаясь прекрасными вещами, такими как живопись и духовые инструменты. Источник: Daily Star.

Известный хитмейкер Майкл Джексон, умерший 15 лет назад (в 2009-м), как известно, держал в качестве домашнего питомца шимпанзе по имени Бабблз. В августе этому эксцентричному животному исполнился 41 год, и, судя по всему, шимпанзе прожил довольно сумасбродную жизнь вместе с исполнителем «Beat It».

Бабблз приобрел вкус к светской жизни, появившись в 1994-м в изысканном смокинге на церемонии вручения премии MTV Movie Awards. Его часто фотографировали рядом с Майклом, выкупившем обезьяну у дрессировщика за 51 000 фунтов стерлингов в 1980-х (около 6 млн. руб. по современному курсу).

Примат попутешествовал с Джексоном в его турне «Bad World» и даже пил чай с мэром Осаки в Японии.

Бабблз спал в детской кроватке в комнате Майкла, часто капризничал и разбрасывал свои какашки по всему роскошному особняку. В интервью Джерри Сайнфелду в 2019 году комик Эдди Мерфи рассказал, как познакомился с любимым питомцем Джексона.

«Мне нельзя было подшучивать над Бабблзом», – сообщил Эдди. «Этот шимпанзе был в клетке, и Майкл сказал: «Не подходи к нему». Примат поднимал руки и тряс клетку, как безумный».

Жизнь после славы

Как и многие люди, ощутивший вкус славы и богатства, Бабблз иногда находил сложной жизнь в верхнем слое человеческого обществе. Со временем он вырос до 76 кг и был переведен к калифорнийскому дрессировщику в 2003 году, так как стал слишком агрессивным, чтобы держать его в доме Джексона.

Этот переезд состоялся на фоне серьезных опасений, что шимпанзе нападет на новорожденного сына короля поп-музыки, Принса Майкла II. В то время владелец ранчо и дрессировщик Боб Данн заявил репортеру CNN: «Баблз — взрослый шимпанзе и дикое животное… Мы не выпускаем его играть с людьми».

Казалось, что этот новый шаг должен был принести Бабблзу мир и покой, но все было разрушено в том же 2003 году, когда питомец Джексона попытался покончить с собой после того, как его хозяину предъявили обвинение в растлении малолетних.

К счастью, примата спасли быстро прибывшие медики, но подробности данного трагического события остаются скудными. Ходили также слухи, что расстроенный шимпанзе прибегнул к членовредительству, узнав о безвременной кончине Майкла Джексона из-за передозировки рецептурных препаратов в 2009-м.

После смерти исполнителя «Billie Jean» Бабблз был перемещен во флоридский «центр для престарелых животных», оплаченный из наследства Джексона. Достигнув внушительного 41-летнего возраста, старый шимпанзе живет более тихой, более утонченной жизнью, обожая слушать джазовую флейту и испытывая склонность к рисованию.

Смотрители центра во Флориде заявили, что 72-килограммовый Бабблз «огромен и уродлив», но у него очень «милый характер».