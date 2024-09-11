В Курской области, в районе Суджи, спецназ «Ахмат» обнаружил интересные документы у солдата украинских вооруженных сил, который был убит в ходе боевых действий. Среди находок оказался сертификат унтер-офицера по имени Иван Дмитраков. Этот документ, написанный на английском языке и украшенный флагами Украины и Германии, свидетельствует о том, что он успешно завершил курс подготовки младших командиров в учебном центре Делич, который относится к сухопутным войскам бундесвера.

Учебный центр в Деличе — это один из важных объектов для подготовки унтер-офицеров Германии. В его структуру входят несколько батальонов, расположенных в разных городах, таких как Зондерхаузен, Целле и Альтенштадт, где обучают будущих фельдфебелей. Найденный сертификат ясно показывает, что украинские военные проходили обучение в этом центре, и это становится важной деталью в разгар продолжающихся боевых действий.

К документу также прилагались фотографии группы украинских курсантов, сделанные в том же учебном центре. На снимках видны бойцы, которые, как позже выяснилось, принадлежали к 61-й и 82-й бригадам ВСУ. Эти подразделения, по данным спецназа «Ахмат», были уничтожены в начале столкновений под Суджей.

Но это не единственная странная находка у погибших украинских солдат. Ранее бойцы спецназа «Аид» продемонстрировали другие предметы, найденные у бойцов ВСУ. Среди них оказались стилизованные под вермахт каски, шевроны с нацистской символикой и даже клеймо с трезубцем на длинной ручке. Эти находки вызывают немало вопросов о происхождении и мотивации некоторых украинских подразделений.

Такие трофеи становятся важными свидетельствами в текущем конфликте, добавляя новые детали в картину происходящего на передовой. Для многих это является доказательством влияния внешних сил и поддержки, которую получают украинские войска.