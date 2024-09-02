В Красноярском крае участились случаи мошенничества с использованием дипфейков. Злоумышленники, используя нейросети, создают настолько реалистичные видео, что отличить их от настоящих практически невозможно, рассказал управляющий отделением Банка России в Красноярском крае Сергей Журавлев.

Представьте: вам приходит сообщение от близкого друга или родственника с просьбой о помощи. На видео он рассказывает о серьезных проблемах – болезни, аварии, потере работы – и просит срочно перевести деньги. Вы видите его лицо, слышите его голос, и сердце сжимается от тревоги. Но будьте осторожны! Это может быть ловушка.

Мошенники используют фотографии и видео из социальных сетей, чтобы создать дипфейк. Они даже могут имитировать голос человека, делая обман еще более убедительным. В некоторых случаях они создают дипфейки работодателей или даже известных личностей, чтобы втереться в доверие к жертве.

Как же защитить себя от такого обмана? Прежде всего, будьте бдительны и не спешите переводить деньги, даже если просьба исходит от близкого человека. Попробуйте связаться с ним напрямую и уточнить информацию.

Если связаться не получается, внимательно изучите видео. Обратите внимание на мимику, речь и качество звука. Дипфейки часто выдают себя неестественными движениями лица, монотонной речью и дефектами звука.

Еще один способ проверить подлинность видео – задать личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый. Если собеседник не может ответить или отвечает уклончиво, это повод насторожиться.

Помните, что мошенники становятся все изощреннее, и дипфейки – это лишь один из их новых инструментов. Будьте бдительны и не позволяйте себя обмануть!