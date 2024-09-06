Завершение конфликта на Украине зависит напрямую от решений, которые примет президент Владимир Зеленский, считает член Совета Федерации Сергей Цеков. В беседе с NEWS.ru он прокомментировал заявления украинского лидера о грядущей «победной» осени для Вооруженных сил Украины. По мнению сенатора, ключ к прекращению боевых действий находится в руках самого Зеленского, который должен перестать полагаться на международные саммиты и искать решения в диалоге с РФ.

Цеков считает, что вместо того чтобы организовывать масштабные встречи с представителями 40 стран, украинскому президенту следует сосредоточиться на переговорах с Россией. Он выразил уверенность в том, что для успешного разрешения конфликта необходимо участие обеих сторон, а не проведение международных саммитов, которые скорее отвлекают от сути дела.

Сенатор также отметил, что президент Украины, наблюдая за неудачами на фронте, всё больше полагается на помощь НАТО. По мнению Цекова, Зеленский настаивает на поставках дополнительного вооружения и стремится получить разрешение на расширение боевых операций, включая удары по территории России.

Ранее Зеленский заявил, что ожидает значительных изменений в действиях украинских министров осенью. По его словам, в этот период будет важно продемонстрировать конкретные достижения, особенно в военной сфере. Кроме того, он подчеркнул необходимость усиления сотрудничества с международными партнёрами в вопросах использования доходов от замороженных российских активов в интересах Украины.