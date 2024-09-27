Сенатор Андрей Климов высказался по поводу сложившейся ситуации с узбекским политиком Алишером Кадыровым, который призвал Россию сосредоточиться на своих внутренних делах. Поводом для этой реплики послужил инцидент с учительницей, избившей ученика за использование русского языка. Климов отметил, что межнациональные вопросы требуют деликатного подхода и избегания чрезмерно резких заявлений.

Сенатор подчеркнул, что действия учительницы представляют собой серьезное правонарушение. Однако слова Кадырова оскорбили его, так как подобные заявления могут подливать масла в огонь и усиливать межнациональную напряженность. Климов также выразил опасение, что подобные ситуации могут использоваться внешними силами для провоцирования конфликтов в Центральной Азии и ухудшения отношений с Россией.

“Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении”, – весьма прозрачно намекнул сенатор Совфеда.

Он добавил, что в большинстве случаев такие инциденты не связаны с геополитикой, а вызваны бытовыми проблемами. Тем не менее, их необходимо решать на официальном уровне, и ближайшая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с узбекским коллегой, запланированная в Нью-Йорке, должна внести ясность в обсуждение этой темы.

Климов также напомнил, что защита прав соотечественников за границей закреплена в Конституции России, и страна будет продолжать отстаивать их интересы, несмотря на внешние провокации и попытки осложнить международные отношения.