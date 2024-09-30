Сенатор Ольга Епифанова предупредила россиян о том, что стремление к легкому заработку может быть рискованным. Пассивный доход через инвестиции не всегда гарантирует стабильную прибыль, и в случае неудач можно лишиться всех вложенных средств.

Епифанова отметила, что такой доход обычно связан с инвестиционными счетами, облигациями и дивидендными акциями. Однако она подчеркнула, что риск потерять деньги всегда присутствует, если инвестиции идут не по плану. В связи с этим начинающим инвесторам стоит проявлять осторожность.

Лучше всего избегать финансовых пирамид и тщательно анализировать проекты перед тем, как делать инвестиции. Для уменьшения рисков политик предложила диверсифицировать инвестиционный портфель.

Кроме того, Епифанова отметила, что банковские вклады могут стать более надежным источником пассивного дохода. Однако даже здесь необходимо учитывать, что проценты по вкладам могут не покрывать уровень инфляции. Сенатор напомнила, что в одном банке не стоит держать более 1,4 миллиона рублей, поскольку это максимальная сумма, застрахованная в случае отзыва лицензии у кредитной организации.