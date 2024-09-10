Предложение о повышении налога для самозанятых с нынешних 4–6% до 13% вызывает недоумение, особенно в контексте первоначальной цели программы — стимулировать предпринимателей выйти из тени. Такое мнение высказала сенатор Ольга Епифанова в интервью «Газете.Ru». Она подчеркнула, что пока идет эксперимент по сбору налога с профессионального дохода, разговоры о повышении ставок кажутся преждевременными и нелогичными. По словам Епифановой, повышение налогов без предоставления социальных гарантий для самозанятых также выглядит неоправданным.

На сегодняшний день для самозанятых действуют две налоговые ставки: 4% для работы с физическими лицами и 6% — для юридических. При этом, если самозанятый не ведет параллельную трудовую деятельность, у него не накапливается страховой стаж, что может повлиять на получение пенсии в будущем. Однако закон предоставляет возможность делать добровольные отчисления в Социальный фонд России (СФР), что позволяет самозанятым самостоятельно формировать пенсионные накопления.

На данный момент действующий закон гарантирует, что налоговая ставка для самозанятых останется неизменной до конца 2028 года. Об этом весной 2024 года заявил министр финансов Антон Силуанов, подтвердив, что налоговый режим для этой категории граждан не будет изменен в ближайшее время. Несмотря на это, периодически в общественном пространстве появляются разговоры о возможных изменениях налоговых условий для самозанятых, хотя официальных заявлений со стороны российских властей по этому вопросу пока не поступало.

Важным аспектом для обсуждения остается вопрос пенсионных отчислений для самозанятых. Эксперты предлагают рассмотреть возможность обязательных отчислений даже при сохранении текущего налогового режима, чтобы гарантировать социальную защищенность данной категории работников. Однако пока это предложение не стало официальной нормой.

Таким образом, вопрос повышения налога для самозанятых продолжает оставаться на стадии обсуждения, а основной акцент делается на необходимость обеспечения социальной защиты для этих граждан, если такие изменения будут внедрены.