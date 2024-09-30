Европейские страны, отправляя Украине старую военную технику, параллельно обновляют свои арсеналы и поддерживают американскую оборонную промышленность, считает сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что передача Нидерландами истребителей F-16 Киеву — это пример того, как европейские страны избавляются от устаревшей техники. При этом они показывают, что якобы не оказывают значительной военной помощи Украине, так как отправляют старое вооружение.

Джабаров указал, что хотя эти самолёты уже не являются передовыми по меркам современной авиации, они всё же остаются боеспособными и могут быть использованы в военных действиях. Такой шаг позволяет европейским странам освободить место для более современных вооружений, а американская оборонная индустрия получает новые заказы на поставку техники для союзников по НАТО.

При этом российская ПВО тоже не будет оставаться в стороне – она успешно собьет как 45-летние F-16, от которых избавляется Европа, так и любые другие западные истребители, если они будут переданы на Украину или задействованы против РФ.

Сенатор подчеркнул, что США извлекают значительную выгоду из этих процессов, продавая новые самолёты и военное оборудование своим партнёрам.