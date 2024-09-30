Недавнее исследование поставило под сомнение популярный способ борьбы с похмельем – обильное питье воды. Многие верят, что восполнение жидкости после вечеринки помогает справиться с последствиями, такими как головная боль и тошнота, но учёные не нашли убедительных доказательств этой теории.

Международная команда исследователей изучила данные 13 предыдущих научных работ, чтобы понять, действительно ли питьевая вода помогает при похмелье. Ожидалось, что восстановление водного баланса ослабит неприятные симптомы, так как алкоголь приводит к обезвоживанию организма.

Алкоголь известен своим мочегонным эффектом, усиливающим потерю жидкости. В результате у человека появляется жажда, сухость во рту и общее недомогание. Однако исследователи сделали вывод, что, хотя обезвоживание и похмелье часто происходят одновременно, они не являются напрямую связанными состояниями. То есть, питьевая вода может не оказывать существенного влияния на улучшение самочувствия на следующий день.

В одном из проанализированных исследований, где приняли участие 826 студентов, испытуемые пытались облегчить похмелье с помощью питьевой воды, но результаты показали, что этот метод оказался малоэффективным в борьбе с неприятными последствиями алкоголя.