Атака дронов Вооружённых сил Украины на город Торопец сопровождалась не только физическими разрушениями, но и кибератаками. Власти Торопца сообщили, что сайт местной администрации был взломан хакерами. Злоумышленники заменили портрет главы округа на изображение начальника украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Скриншот с изменённым изображением был опубликован журналистом Олегом Кашиным (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ). На данный момент сайт недоступен.

Как пояснили на горячей линии, доступ к ресурсу может быть временно ограничен из-за последствий атаки: в здании администрации выбиты окна, отсутствует электричество. Параллельно с этим в социальных сетях была зафиксирована активность украинских ботов, которые, выдавая себя за журналистов, пытаются получить фотографии с места происшествия от местных жителей.

Местные СМИ и власти настоятельно рекомендуют населению доверять только официальным источникам и не передавать информацию неизвестным лицам. Специалисты предупреждают, что данные, собранные таким образом, могут использоваться противником для дальнейших провокаций и нанесения ударов по стратегически важным объектам. Информация, полученная обманным путём, впоследствии искажается и может служить основой для новых атак.