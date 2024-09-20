Легендарный советский и российский писатель-сатирик Семен Альтов поделился своим мнением о Гарике Харламове, звезде популярного шоу Comedy Club. В интервью для канала “Центральное телевидение”, которое было опубликовано на YouTube, Альтов отметил, что считает Харламова комиком “от бога”. По его словам, Харламов — выдающийся артист, и его талант очевиден.

Альтов также выразил симпатию к некоторым выступлениям в Comedy Club, подчеркнув, что данное шоу стало важным и мощным проектом на современной юмористической сцене. Однако, комментируя развитие стендап-комедии, он отметил, что часто в этом жанре встречается чрезмерное использование мата, а женский стендап порой кажется ему излишне грубым.

Напомним, что ранее Харламов объявил о завершении проекта Comedy Club после 19 лет в эфире. Несмотря на это, зрители обнаружили в программе передач, что новый выпуск шоу запланирован на 27 сентября, что породило слухи о возможных изменениях в формате передачи.