Подразделения инженерно-сапёрных войск группы “Центр” применили систему дистанционного минирования «Земледелие» для создания «умных» минных полей на одном из направлений у Авдеевки, где возможно наступление украинских сил. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, система запускает реактивные снаряды, которые позволяют размещать мины на расстоянии от пяти до 15 километров, передаёт РИА Новости.

Мины, оснащённые сейсмическими датчиками и электронными чипами, могут распознавать различные объекты, такие как техника или человек. Они настроены на срабатывание только при подходе заданных целей, обеспечивая высокую точность.

Информация о местоположении участка, где возможно использование бронетехники ВСУ, была получена заранее. Военнослужащие заняли свои позиции, после чего провели дистанционное минирование с помощью 122-мм боеприпасов.

Помимо этого, экипаж вертолёта Ми-28НМ ранее нанёс точечный удар по скоплению украинских подразделений и техники в приграничном районе Курской области. После выполнения боевой задачи экипаж благополучно вернулся на базу, а разведка подтвердила успешное уничтожение как личного состава, так и бронетехники ВСУ.