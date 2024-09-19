В курортном городе Мертл-Бич, расположенном в США, легкомоторный самолет Diamond DA40 столкнулся с неожиданной проблемой — дверь судна оторвалась сразу после взлета. Местное издание WMBF News сообщило, что после инцидента пилот был вынужден прервать полет и вернуть самолет на землю. На борту в этот момент находились пилот и один пассажир, к счастью, никто из них не пострадал.

Дальнейшее расследование показало, что оторвавшаяся дверь упала на частную территорию — во двор одного из жилых домов. Удивительно, что обошлось без повреждений и травм. Жительница этого дома, по имени Ходжес, выразила свое облегчение по поводу того, что инцидент не привел к более серьезным последствиям, подчеркнув, что это была большая удача.

Примечательно, что это не первый случай, когда проблемы с дверью легкомоторного самолета приводят к аварии. В марте этого года самолет модели Mooney M20 в США потерпел крушение после того, как его дверь также открылась сразу после взлета. К сожалению, тот инцидент закончился трагедией — оба человека на борту не выжили.