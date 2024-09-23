ВСУ снова нанесли удар по Херсонской области, на этот раз пострадал жилой сектор в Каховке. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, ранение получил местный житель.

38-летний мужчина получил осколочные травмы и был доставлен в больницу Каховки, где ему оказывают медицинскую помощь.

Сальдо также добавил, что за последние сутки украинские войска выпустили 37 снарядов по левобережью Днепра, что затронуло восемь населенных пунктов – Голую Пристань и Алешки, Великую Лепетиху и Каховку, Сергеевку, Обрывку и Новую Каховку.

На прошлой неделе ВСУ атаковали регион тремя сотнями снарядов, в итоге есть много пострадавших, один человек погиб.