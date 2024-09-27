Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости резко раскритиковал действия Вооруженных сил Украины, назвав их действия варварскими. Он подчеркнул, что Украина не только выполняет указания своих западных союзников, но и идет дальше, намеренно ухудшая жизнь людей в регионе.

Сальдо привел пример недавнего инцидента в Алешках, где украинские военные намеренно атаковали дом главного врача местной больницы, сбросив на него боеприпас. По мнению губернатора, подобные атаки будут продолжаться, пока Запад оказывает поддержку Украине.

Он также сообщил, что украинские войска неоднократно пытались высадиться на левом берегу Днепра, однако все их попытки успешно пресекаются российскими силами.

Кроме того, Сальдо заверил, что власти окажут необходимую помощь семье главврача больницы в Алешках Владимира Харлана, который потерял свою жену в результате удара украинских военных.