По сообщению Telegram-канала «Рыбарь», основной целью атаки ВСУ на город Торопец в Тверской области мог стать крупный склад боеприпасов. В результате атаки в округе была объявлена частичная эвакуация, и местное население начали перемещать в город Западная Двина, расположенный на юго-западе региона. На данный момент Министерство обороны РФ эту информацию официально не комментировало.

Одним из объектов атаки стал арсенал в Торопце, который ранее был введён в эксплуатацию при участии бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова. Сейчас Булгаков находится под следствием по обвинению в коррупции. Ранее он заявлял, что данный арсенал обеспечит защиту запасов ракет и боеприпасов от внешнего воздействия, гарантируя их безопасность.

Мощные взрывы на складе были настолько сильными, что их зафиксировали системы мониторинга землетрясений. Первый взрыв, магнитудой 2,8 балла, произошёл около 4 утра, за ним последовали ещё семь толчков, колебавшихся от 2 до 2,8 балла.

Тем временем стало известно, что власти Тверской области организуют пункты временного размещения для жителей, эвакуированных из зоны поражения. Губернатор региона Игорь Руденя дал соответствующее распоряжение для обеспечения безопасности населения.