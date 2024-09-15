Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над территорией региона пострадавших и материального ущерба нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что в 7:30 утра по московскому времени силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали беспилотник в небе над Рязанской областью. Губернатор подчеркнул, что благодаря оперативным действиям ПВО удалось избежать негативных последствий.

Ситуация находится под контролем, и угрозы для мирных жителей региона нет.

ВСУ в ночь на 15 сентября и рано утром в воскресенье вновь атаковали целый ряд регионов России.