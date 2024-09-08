Рязанская лига КВН выразила свои глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Маслякова, легендарного телеведущего и бессменного руководителя Клуба веселых и находчивых. В своем посте, опубликованном во «ВКонтакте», участники лиги подчеркнули, что потеря Маслякова стала трагедией для всех, кто связан с КВН.

«Светлая память Александру Маслякову. Рязанская лига скорбит вместе с тысячами квнщиков по всей стране. Светлая память», — говорится в их сообщении.

Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября, на 82-м году жизни, после продолжительной борьбы с болезнью. Как стало известно из публикаций, причиной смерти стал рак лёгких. По данным, поступившим от Telegram-канала SHOT, у ведущего была неоперабельная опухоль, и врачи сообщили ему восемь месяцев назад, что лечение уже не даст результата. Последние полгода его состояние резко ухудшилось, он испытывал трудности с речью и дыханием. Ситуацию усугубили осложнения после двух перенесённых случаев коронавируса.

Последние месяцы жизни Масляков передвигался с помощью гольф-кара и находился под постоянной охраной. Несмотря на тяжелое состояние, его имя и образ продолжали ассоциироваться с КВН, который он вёл с 1960-х годов, делая его одной из самых популярных и любимых телепередач в стране.

Масляков был не просто ведущим, он стал символом целой эпохи российского юмора и телевидения. Под его руководством КВН превратился в мощную платформу для развития талантов, где началась карьера множества известных комиков и артистов. Его уход оставил глубокий след не только в сердцах квнщиков, но и всех зрителей, которые на протяжении многих лет следили за выпусками шоу и поддерживали любимые команды.

Сегодня его имя навсегда останется в истории российского телевидения как неотъемлемая часть культурного наследия страны.