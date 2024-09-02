В Министерстве обороны России рассказали о героических подвигах российских военнослужащих, проявивших себя в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Один из таких случаев связан с гвардии рядовым Иваном Крюковым. Он выполнял задачи по уничтожению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также поддерживал действия российских подразделений. В один из дней, когда украинские националисты попытались прорвать российскую оборону, Крюков получил координаты цели и открыл огонь по скоплению боевиков и техники.

Благодаря точным ударам противник потерял пять единиц колесной техники и до 15 штурмовиков, что вынудило его отступить, оставляя раненых на поле боя. В Министерстве обороны подчеркнули, что действия рядового Крюкова сорвали планы противника по наступлению.

Еще одним примером героизма стал бой, которым руководил старший лейтенант Андрей Вишневецкий. Его подразделение участвовало в сражении в населенном пункте, удерживаемом украинскими националистами. Вишневецкий сумел обнаружить замаскированную позицию пулеметного расчета ВСУ и наблюдательный пост. Он подготовил две штурмовые группы для атаки, лично возглавив одну из них.

Российские военные атаковали с флангов, что позволило им разрушить оборону противника. Оценив ситуацию, Вишневецкий принял решение продолжить наступление, воспользовавшись потерей врагом выгодной позиции. В результате отступающие боевики были уничтожены, а штурмовые группы под его командованием продвинулись вперед и закрепились на новых рубежах.

Министерство обороны подчеркнуло, что решительные действия старшего лейтенанта Вишневецкого позволили выбить противника с важных позиций, что в итоге привело к освобождению населенного пункта. Эти подвиги военнослужащих стали ярким примером мужества и профессионализма, проявленного в сложных боевых условиях.