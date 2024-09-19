В Курской области зафиксировано использование украинскими войсками нового типа вооружения — самоходных дронов с пулеметами. Одну из таких машин удалось снять на видео, которое распространил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Запись демонстрирует, как дрон, вооруженный пулеметом, уверенно маневрирует среди мин, установленных на дороге, и только в конце его удается уничтожить.

По сообщению канала, дрон был оснащен пулеметом калибра 7,62 миллиметра и атаковал одну из позиций российских войск на границе с Курской областью. Такое вооружение представляет собой новый вызов для обороны, так как позволяет наносить удары с безопасного расстояния и быстро реагировать на изменения обстановки.

Ранее, в начале сентября, украинская армия впервые применила против российских солдат так называемый «дрон-дракон». Этот аппарат оснащен уникальным поражающим элементом — емкостью с расплавленным металлом, которая при взрыве выпускает смесь алюминиевого порошка и оксида железа. Этот состав был разработан еще в конце XIX века в Германии и использовался в военных конфликтах ХХ века, включая обе мировые войны. Однако, несмотря на его историческое использование, в России скептически отнеслись к эффективности данного вида оружия.

Информация о новых видах беспилотников подчеркивает эволюцию военных технологий, используемых в современном конфликте, и ставит перед военными новые задачи по защите от подобного рода угроз.