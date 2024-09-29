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Группу мошенников, выдававших себя за бойцов спецназа «Ахмат», задержали благодаря работе волонтеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Как стало известно, аферы с крадеными вещами проворачивали цыгане. Их удалось вычислить волонтерам, которые после этого вызвали настоящих бойцов «Ахмата» для задержания. В результате операции были арестованы семь человек, передвигавшихся на семи автомобилях. Всех задержанных передали в руки сотрудников Росгвардии вместе с изъятым имуществом, передает “Лента.ру”.

По информации «РВ», мошенники занимались сбытом краденых вещей. Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов ранее сообщил, что аферистам удалось заработать достаточно денег, чтобы приобрести весьма недешевые автомобили. При этом зарабатывали поддельные “спецназовцы” воровстом и обманом людей.