Двукратный чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец и обладательница золотой медали на европейском первенстве по тяжелой атлетике Нина Пашкевич ликвидированы в зоне проведения специальной военной операции, сообщил Telegram-канал “Военкоры Русской весны”.

Оба погибли в Донбассе в ходе боевых действий. Они вступили в ряды украинской армии и принимали участие в боях.

При этом 47-летняя Нина Пашкевич, несмотря на военную службу, в апреле 2024 года успела одержать победу на чемпионате Украины по тяжелой атлетике. За свою спортивную карьеру она получила около ста различных наград. Также в боях был ликвидирован Ярослав Стрелец, который дважды становился чемпионом мира по панкратиону.