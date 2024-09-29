Генеральный штаб Украины сделал заявление о якобы мощном ударе по арсеналу в Волгоградской области, но вскоре был разоблачён. В воскресенье, 29 сентября, в официальном Telegram-канале украинских военных появилось сообщение о том, что склад с боеприпасами «Котлубань» был поражён, начался пожар и произошла детонация. Украинская сторона также утверждала, что на объекте хранились иранские ракеты.

Однако Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» обратил внимание на фальсификацию: опубликованные украинцами видеозаписи оказались старыми кадрами пожара в Дубае, снятыми ещё в 2021 году. Спутниковые снимки, появившиеся позже, подтвердили, что арсенал остался неповреждённым. На фотографиях виден лишь выгоревший участок травы вблизи склада, но сам объект не пострадал.

Украинское издание «Страна» также сообщило, что удар по арсеналу не удался — огонь не распространился на территорию склада, а только на поле рядом с ним. Таким образом, сообщения о детонации боеприпасов оказались фейком.

В тот же день российские войска успешно поразили завод «Мотор Сич» в Запорожье, который занимается производством военной техники, включая беспилотники. По словам Сергея Лебедева, координатора николаевского подполья, первый удар по предприятию был нанесён рано утром, около 5:25 по московскому времени. За ним последовали ещё два удара, один из которых был зафиксирован около 5:50 на заводе «Прогресс».