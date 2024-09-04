Поставки оружия, боевой техники и других необходимых ресурсов для Вооружённых сил Украины проходят через несколько ключевых и уязвимых логистических точек. Об этом заявил Александр Руцкой, Герой Советского Союза и бывший вице-президент России. По его мнению, удары по этим точкам могут существенно осложнить снабжение украинской армии.

Руцкой пояснил, что железнодорожная логистика имеет слабые места на участках, где меняют колесные пары вагонов. В Европе и Украине используются разные колеи — европейская узкая, а украинская — широкая, что делает смену колес обязательной. Таких мест всего четыре, и, по словам Руцкого, их ликвидация могла бы затруднить перевозку военной помощи. После этого необходимо уничтожить шесть железнодорожных мостов, которые играют важную роль в транспортной инфраструктуре Украины, а также заблокировать два стратегически важных тоннеля.

Руцкой задался вопросом, почему эти объекты до сих пор остаются нетронутыми, несмотря на их важность для снабжения украинской армии. Примером значимости подобных объектов стал удар, нанесённый крылатыми ракетами по Бескидскому железнодорожному тоннелю в июне 2022 года. Этот тоннель, проходящий через Карпаты во Львовской области, является одной из главных артерий для снабжения войск.