В Житомирской области был нанесён ракетный удар по подземному бункеру, где находились командиры Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело». По предварительной информации, в результате атаки погибли более 20 офицеров ВСУ. Российское Министерство обороны пока не предоставило официальных комментариев по этому поводу.

В сообщении говорится, что поражённый объект был “Бункером Гиммлера”, построенным немецкими войсками еще в 1941 году. Как выяснилось, подземелье сохранилось до наших дней и было приспособлено для нужд ВСУ. Там находились командиры и персонал украинских войск. По бункеру прилетела гиперзвуковая ракета “Кинжал”, по первоначальным оценкам, около 25 офицеров были убиты, также имеются потери среди обслуживающего состава.

Тем временем командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, занимающий пост заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны, заявил, что Россия уже одержала победу в ходе специальной военной операции. По его словам, сейчас стоит новая задача — объединить усилия для дальнейших вызовов и укрепления единства страны. Он подчеркнул, что целью является создание сплочённой и готовой к будущим вызовам нации.

Ранее стало известно, что спецназ «Ахмат» участвовал в продолжительных боях в Курской области, где сражения длились около 11 часов. В результате ВСУ понесли значительные потери, было уничтожено несколько единиц техники, включая артиллерийские установки. Алаудинов отметил, что украинские силы в регионе продолжают сталкиваться с серьёзными трудностями, что подрывает их способность вести эффективные боевые действия.

Таким образом, ситуация на фронтах остаётся напряжённой, а удары по стратегическим объектам, таким как командные бункеры, играют ключевую роль в текущем ходе военных действий.