Российские войска нанесли ночной удар по военным объектам в Измаиле, расположенном недалеко от Одессы. Сергей Лебедев, координирующий пророссийское подполье в Николаеве, сообщил, что во время атаки несколько румынских истребителей пересекли украинское воздушное пространство и вернулись обратно после полёта вдоль побережья.

По информации Лебедева, под удар российских войск попали также румынские военнослужащие, которые находились вблизи украинских складов с западной техникой, в том числе 155-мм самоходными артиллерийскими установками и зенитными комплексами Gepard. Лебедев добавил, что, по данным местных жителей, были эвакуированы раненые румынские офицеры, а возможно, и погибшие. По предварительным сведениям, пострадало от 12 до 15 человек.

Информация о присутствии румынских военных и их эвакуации после удара подтверждается данными активистов, которые сообщили, что румынские силы были размещены неподалеку от портовой зоны, где происходила атака.