На Курском направлении активно работают подразделения аэроразведки «Гром» бригады «Каскад». Появление их беспилотников в небе означает, что скоро по позициям противника будет нанесен точный удар. Команда дрона всегда готова к быстрому запуску и действуют слаженно, перемещаясь между позициями, рассказал портал RT, пообщавшись с бойцами.

«Крыло» стоит на катапульте, через несколько секунд аппарат взлетит в небо, но внезапно поступает команда об отмене запуска. Расчет оперативно сворачивает оборудование и быстро уезжает с позиции. Через некоторое время они возвращаются, чтобы запустить дрон с другой площадки. Боевая задача не терпит отлагательств.

Дрон взлетает, команда фиксирует время — они побили свой личный рекорд по подготовке. Аппарат направляется к целям, а операторы следят за его полетом на экране. Но задача непростая: враг пытается подавить сигнал с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что указывает на присутствие важных объектов противника.

ВСУ также понимают, что за разведывательным дроном может последовать мощный удар. Это может быть высокоточная артиллерия, ракеты или авиаудары. Поэтому расчеты беспилотников находятся под постоянной угрозой, и ВСУ часто пытаются уничтожить их позиции ракетными ударами.

Командир разведывательно-ударного расчета «Каскада» с позывным «Пчеловод» рассказывает о сложностях работы в таких условиях. По его словам, современные боевые действия требуют постоянного изменения тактики. Противник всё чаще пытается сбивать дроны с помощью своих собственных беспилотников и самодельных средств ПВО.

«Сейчас уже не получится просто кружить в воздухе, как раньше, — говорит Пчеловод. — Враг знает, что за нашим дроном следует точный удар, поэтому они активно используют ПВО и системы РЭБ».

Но опыт команды и современные технологии позволяют успешно выполнять задачи.

Пока оператор ведет дрон в небе, автомобиль расчета постоянно перемещается по дорогам, избегая фиксированных позиций, чтобы не быть обнаруженным. Для бойцов аэроразведки боевые действия — это личное дело. У каждого есть своя мотивация. Кто-то воюет за погибших родственников, кто-то защищает родные места.

После завершения миссии начинается самая ответственная часть — посадка. Дрон возвращается на базу, и команда быстро демонтирует оборудование, чтобы быть готовыми к следующей вылазке. Этот процесс отлажен до мелочей: расчет работает слаженно и оперативно, понимая, что разведка на фронте нужна постоянно.

Боевые действия требуют постоянного движения и быстрой адаптации к изменяющимся условиям. Подразделение аэроразведки выполняет свою работу, зная, что каждый запуск дрона может быть решающим для успешного наступления.