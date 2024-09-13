Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают активные действия в Курской области, применяя новые тактические приемы. Об этом сообщил изданию Daily Storm военнослужащий российской армии Андрей, служащий в 810-й бригаде морской пехоты. Он отметил несколько особенностей в подходе украинских войск на данном участке фронта.

Одной из ключевых тактик ВСУ стало использование инженерной техники, которая сопровождает танки во время боевых операций. Андрей подчеркнул, что ранее не сталкивался с таким типом машин. По его словам, украинские войска выстраивают танки в колонны, каждая боевая единица поочередно открывает огонь по российским позициям, создавая впечатление, что действует один танк.

Еще одной тактической особенностью, по словам военнослужащего, стало использование мобильных групп пехоты. Эти небольшие отряды заходят в населенные пункты, быстро выполняют поставленные задачи и немедленно покидают территорию. Такая маневренность усложняет ведение боя и снижает эффективность обороны.

Одной из самых неприятных тактик, с которыми сталкиваются российские солдаты, Андрей назвал метод заманивания. Противник использует приемы, которые заставляют войска вступать в бой в неблагоприятных условиях. Кроме того, он отметил, что украинская сторона обладает значительным преимуществом в средствах радиоэлектронной борьбы, а также эффективно использует артиллерию.

Среди прочих угроз военнослужащий особо выделил активное использование FPV-дронов, которые встречаются практически на каждом участке дороги. Эти дроны контролируют передвижение и создают дополнительную опасность для российских солдат.