В приграничных районах Курской области украинские военные провели два дня, обстреливая друг друга, не имея ясного представления о местонахождении российских сил. Командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса группировки «Север» по имени «Лазарь» рассказал о ситуации, которая была зафиксирована его наблюдателями.

По его словам, в течение двух дней украинские войска не могли точно определить позиции противника. В одном из эпизодов украинские солдаты заехали в соседнюю лесополосу и начали стрелять по собственным подразделениям, что было замечено российскими наблюдателями.

Однажды, когда украинцы продолжали обмен огнем между собой, российские бойцы подошли к предполагаемым позициям врага. Они рассчитывали найти там противника, но обнаружили только оставленные бинты и медикаменты. Это свидетельствовало о том, что украинцы уже эвакуировали свои позиции и раненых.

“Из-за того что противник оставил свои позиции, нам удалось зайти в Гапонов лес,” – сообщил «Лазарь».

Этот случай подчеркивает сложность и хаос, которые могут возникнуть на поле боя, особенно в условиях, когда обе стороны не всегда точно знают местонахождение друг друга.