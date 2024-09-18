Экипажи танков Т-80БВ, входящие в состав танковой армии группировки войск «Запад», успешно уничтожили укреплённые позиции и личный состав ВСУ в зоне специальной военной операции. Министерство обороны РФ 16 сентября заявило о выполнении боевых задач, подчеркнув эффективность танков в сложных условиях фронта.

Механик-водитель с позывным Родригес рассказал, что во время выполнения задания экипаж оказался под атакой вражеского дрона FPV, но благодаря маневренности и своевременным указаниям командира они сумели продолжить операцию. По его словам, танки часто подвергаются обстрелам, однако за счёт маскировки и дополнительной брони машины способны выдерживать удары беспилотников и ракет, что позволяет защитить экипаж.

Танкисты поддерживают штурмовые и мотострелковые подразделения, оказывая огневое прикрытие на передовой. Одним из ключевых преимуществ Т-80БВ является возможность ведения огня с закрытых позиций, что делает его заменой артиллерийским системам в определённых ситуациях. Также техника может самостоятельно отслеживать перемещения вражеской техники, что делает её ещё более эффективной на поле боя.