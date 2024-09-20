Солдат российской армии из Бурятии поделился своей историей о том, как более 16 раз украинские военнослужащие пытались его убить. Об этом рассказал Telegram-канал «Танковая бригада».

Изначально он думал, что просто оказался в неправильное время в неправильном месте. Однако с каждым днём опасные ситуации повторялись, и солдат начал подсчитывать, сколько раз за день его жизнь была на грани из-за атак со стороны ВСУ. По его словам, как минимум 16 раз украинские националисты пытались лишить его жизни.

Несмотря на все эти угрозы, он не только смог устоять, но и помог раненому товарищу. Во время оказания помощи сослуживцу, они вновь подверглись атаке — на этот раз их пытался поразить украинский дрон. Однако солдату и его напарнику удалось вовремя укрыться и избежать новых ранений.