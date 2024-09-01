На украинском фронте продолжаются активные боевые действия. Российские войска, применяя высокоточное оружие, наносят удары по украинским военным объектам, уничтожая резервы и колонны противника.

В ходе одного из таких ударов, недалеко от границы с Курской областью, в Сумской области, был уничтожен целый отряд украинской армии. В районе Верхней Сыроватки российские войска нанесли точный удар по колонне ВСУ, уничтожив более 20 единиц техники и практически целую роту солдат.

В этом ударе были задействованы современные российские ракетные комплексы, такие как ОТРК “Искандер” и комплекс “Торнадо”.

Но Сумская область не единственный регион, где российские войска добиваются успеха. В Курской области, на границе с Украиной, российские военные успешно отразили пять атак противника.

На юге, в Донецкой Народной Республике, российская армия освободила от украинских войск ряд населенных пунктов. В их числе Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное и Константиновка.

Боевые действия продолжаются. Российские войска ведут наступление, нанося удары по противнику и освобождая новые территории.