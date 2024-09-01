Российские войска продолжают активно наступать на Донбассе, достигнув новых успехов в этом регионе. Одним из наиболее значимых достижений стало взятие под контроль города Селидово, где на окраине был поднят российский флаг над административным зданием шахты «Котляревская». Это событие подтверждено как российскими, так и украинскими источниками, что подчеркивает важность произошедшего.

Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что российские силы уже вошли в Селидово и продолжают наступление на других направлениях Покровском и Кураховском. Такие успехи могут позволить им занять более выгодные позиции и выйти в тыл украинским войскам в Георгиевке, что может существенно повлиять на общий ход военных действий.

Ситуация в приграничной Курской области остается сложной, но это не останавливает российские войска от выполнения поставленных задач. Недавно они захватили важный транспортный узел в Донецкой Народной Республике город Нью-Йорк (Новгородское). Это стратегическое достижение может существенно изменить расстановку сил в регионе и повлиять на дальнейшее развитие конфликта.

Кроме того, российская армия освободила несколько населенных пунктов, включая Желанное, Артемовку, Сергеевку, Железное и Ивановку. Эти успехи укрепляют позиции российских сил на Донбассе, открывая новые возможности для дальнейшего наступления.