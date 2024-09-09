Российские военные на Донецком направлении уничтожили грузовой автомобиль ВСУ, который перевозил боеприпасы к украинским позициям. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, операция была проведена бойцами группировки «Юг» с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Во время разведывательной миссии был обнаружен автомобиль, доставляющий боеприпасы к укреплённым позициям противника. Военные внимательно следили за перемещениями транспорта, чтобы подтвердить его использование в логистике украинских сил. После подтверждения того, что грузовик задействован для подвоза боекомплекта на передовые позиции, было принято решение атаковать его.

Для выполнения задачи был использован ударный БПЛА, который успешно сбросил боеприпас на цель. В результате удара грузовик загорелся, а находившиеся в нем боеприпасы детонировали, вызвав взрыв и полное уничтожение транспорта. Это стало очередным успешным эпизодом в противодействии украинским силам на линии боевого соприкосновения.

Такие операции с использованием беспилотников позволяют эффективно нарушать снабжение противника, лишая его необходимых ресурсов и боеприпасов на фронте.