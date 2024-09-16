Российский оператор беспилотников с позывным “Гусар” рассказал, что появление дронов-камикадзе в зоне боевых действий полностью изменило характер современных вооруженных конфликтов. В интервью изданию «Лента.ru» он поделился, как беспилотники с функцией от первого лица (FPV) превратили военные противостояния в разрушительную реальность, где гибнут солдаты с обеих сторон — и украинской, и российской.

Гусар вспомнил свои первые дни на передовой. Изначальное ощущение причастности к чему-то исторически важному быстро сменилось подавленностью из-за затяжных позиционных боёв. Некоторое время он работал военным корреспондентом, но затем снова подписал контракт с Министерством обороны России и вернулся на фронт в качестве оператора беспилотников, чувствуя обязанность принести пользу своей стране.

В одном из сражений он получил серьёзное ранение, в результате которого стал инвалидом. Осмысливая происходящее, Гусар признал, что текущие военные действия, где дроны играют ключевую роль, не похожи ни на одну предыдущую войну.