В 1307-м мотострелковом полку Вооруженных сил России сообщили о драматическом спасении бойца с позывным Йети, который сумел выжить в течение месяца в поле под Клещеевкой. Эта история, рассказанная изданием RT, привлекла внимание многих из-за невероятной стойкости и силы воли солдата.

Йети, 51-летний боец, оказался в трудной ситуации в начале августа, когда российские военные проводили разведку местности. Изначально они приняли его за врага, но вскоре выяснилось, что это их соотечественник из ЛНР, входящий в состав спецназа «Ахмат», которым командует боец с позывным Шустрый.

Во время одного из боёв Йети потерял контакт со своим отрядом и остался без обуви, пищи и связи. Поле, где он находился, стало ареной ожесточённых боев, и его контролировали украинские дроны, что делало эвакуацию практически невозможной. Йети, страдая от контузии и истощения, был вынужден выживать в одиночестве, без еды, питаясь только дождевой водой.

Когда его наконец обнаружили, Йети сначала просил оставить его, опасаясь, что дроны ВСУ продолжат охоту за ним. Однако российские военные не оставили бойца на произвол судьбы и организовали его эвакуацию, несмотря на минометные обстрелы и атаки с беспилотников.

На данный момент Йети находится в безопасности и проходит лечение в госпитале. По словам командира Шустрого, его подчинённый прошёл через невероятные испытания и продемонстрировал настоящую стойкость и героизм.