В результате атаки украинского беспилотника «Баба Яга» загорелся частный дом, в котором находились российские военные Дмитрий Лысаковский (с позывным «Гудвин»), Сергей Грицай («Эрнст») и другие их сослуживцы. Об этом сообщил солдат с позывным «Кратос» 17 сентября.

По словам «Кратоса», всего в доме ночевали семь человек, часть которых находилась в подвале, а другие спали в самом доме. Во время удара в подвале были «Эрнст», «Псих» и еще двое бойцов. «Гудвин» дежурил снаружи, именно в то место и попал удар беспилотника.

После атаки солдаты дождались, пока огонь немного утихнет, и попытались подойти к заваленному подвалу. Telegram-канал «Соловьев» передает слова военного о том, что бойцы оставались в горящем доме до последнего момента.

13 сентября стало известно о гибели Дмитрия Лысаковского. Пророссийский активист Владимир Грубник сообщил, что «Гудвин» осознавал опасность своей миссии. Некоторое время группа пыталась вернуть Лысаковского с задания, но спустя четыре дня поступила информация о его смерти.