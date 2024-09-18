Хотя Турция пользуется популярностью среди туристов, есть районы, которые лучше обходить стороной. Об этом предупредила россиянка, поделившаяся своим опытом на платформе «Дзен». Она рассказала о местах в Стамбуле, Анталии, Измире, Анкаре и Мерсине, где уровень преступности особенно высок, а полиция часто не вмешивается в происходящее.

Анталия

Анталия — популярное туристическое направление, но здесь тоже есть опасные районы. Муратпаша, Зейтинкей и Гебизли — места, которые населены цыганами, беженцами и криминальными элементами. Эти районы лучше обходить стороной.

Стамбул

Этот знаменитый город, привлекающий миллионы туристов, не так безопасен, как может показаться на первый взгляд. Районы Тарбалаши и Аксарай вызывают у путешественников серьёзные опасения. В Тарбалаши, где проживают неблагополучные слои населения, легко стать жертвой карманников. Аксарай, по словам россиянки, пугает даже местную полицию — район известен своим высоким уровнем преступности, наркоманами и другими опасными элементами.

Эйюп – ещё один тревожный район Стамбула, где строгие религиозные правила могут привести к серьёзным последствиям для тех, кто ведёт себя «неподобающим образом». Касимпаша также считается местом, где действуют организованные преступные группировки, включая наёмников. Даже Фатих, несмотря на свои достопримечательности, страдает от высокого уровня криминала.

Измир

Измир, хоть и является крупным городом, известен своими криминальными разборками и мошенничеством. Туристы могут легко стать жертвами воров или мошенников, поэтому рекомендуется проявлять осторожность.

Мерсин

На юго-восточном побережье Турции находится Мерсин, который также попал в список небезопасных мест. Преступления против женщин и девушек здесь происходят чаще, чем в других городах, хотя в целом уровень преступности ниже, чем в Стамбуле или Анкаре.

Анкара

Столица Турции, Анкара, возглавляет список самых опасных городов. Причиной тому служит большое количество беженцев, частые конфликты с местными жителями, которые нередко перерастают в вооружённые столкновения.

Россиянка, побывавшая в этих местах, рекомендует туристам быть особенно осторожными и избегать посещения неблагополучных районов, где высокий риск стать жертвой преступлений.