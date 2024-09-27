Многие россияне, приехавшие в Турцию на отдых, столкнулись с тем, что их бюджет не позволяет насладиться всеми возможностями за пределами отелей. По данным, опубликованным “Турпромом” со ссылкой на турецкие источники, большинство туристов предпочитают не покидать гостиницы, используя лишь те возможности, которые предоставляет формат «всё включено».

Расходы на отдых в Турции значительно выросли за последний год. В среднем поездка обходится россиянам в 226 тысяч рублей, что на 23% больше, чем в прошлом году. Особенно заметен рост цен в ресторанах, где за последние два года стоимость блюд увеличилась в пять раз. Это и заставляет туристов искать альтернативы, которые позволяют не тратить лишние деньги на еду.

Ситуация в Турции осложняется и высокой инфляцией, которая превышает 80% в год. Это один из самых высоких показателей в мире на текущий момент. Из-за этого продукты питания, жильё и услуги в стране стали ещё дороже, что сказывается не только на жизни местных жителей, но и на опыте иностранных туристов, особенно тех, кто привык к более доступным ценам.

Эксперты в России считают, что попытки ограничить популярную систему «всё включено» могут привести к значительному снижению потока туристов. Это коснётся не только россиян, но и отдыхающих из других стран, поскольку для многих такой формат отдыха остаётся единственным способом провести отпуск экономично, несмотря на общую дороговизну жизни в Турции.