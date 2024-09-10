В сети появились кадры, на которых запечатлена напряженная схватка двух российских солдат с украинским квадрокоптером. Дрон медленно кружит над бойцами, не торопясь атаковать, словно выжидая удобный момент для удара. Ситуация накалена до предела, но военные не теряют самообладания. Они держат дистанцию в несколько метров от опасного аппарата, не упуская его из виду ни на секунду.

Наконец, беспилотник решает атаковать, но один из солдат оказывается готов к этому. В критический момент он предпринимает неожиданный ход — бросает свой автомат в сторону дрона, одновременно падая на землю и прикрываясь броней. Взрыв раздается совсем близко, буквально в метре от него, но, к счастью, ни один из бойцов не пострадал.

Свидетели этого драматического эпизода, наблюдавшие за происходящим на видео, с восхищением называют солдата “фартовым”. Это слово подчеркивает его невероятную удачу и быструю реакцию, благодаря которым ему удалось избежать серьезных последствий.

Этот момент был отмечен в канале «Военкоры Русской весны», где подтвердили, что оба солдата вышли из этого столкновения невредимыми.