Одной из актуальных проблем на этапе спецоперации стали FPV-дроны ВСУ, которые активно используют для уничтожения российских разведывательных беспилотников. Об этом рассказал замкомандира взвода беспилотов с позывным Музыкант в интервью “Известиям”.

Он отметил, что в таких ситуациях многое зависит от радиоэлектронной разведки (РЭР). Если она успевает засечь активность дронов, российские беспилотники могут избежать удара, так как их полетное время позволяет уйти на безопасное расстояние. Но главная задача — определить точку управления FPV-дронами, чтобы передать ее артиллерии. Дальше начинается работа артиллеристов, которые уничтожают позиции противника.

Кроме того, Музыкант подчеркнул, что улучшение технологий воздушной разведки значительно сократило время между обнаружением цели и ее поражением. Если раньше процесс занимал больше времени, то теперь с момента наведения до удара проходят считанные минуты.

Он привел пример с танком: “Когда мы замечаем движущуюся цель, артиллеристы быстро рассчитывают траекторию, и под нашим видеоконтролем снаряды поражают даже танки в движении.” По его словам, такие точные удары являются результатом взаимодействия между разведывательными и огневыми подразделениями, что значительно повышает эффективность операций на поле боя.