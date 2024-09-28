Российские военнослужащие Южной группировки войск активно используют трофейные украинские беспилотники для доставки провизии и боеприпасов на передовые позиции в зоне СВО. Одним из таких дронов стал «Баба-яга», сообщил РИА Новости солдат с позывным Мэрлин. По его словам, использование восстановленных дронов помогает снизить вероятность их уничтожения противником.

Мэрлин уточнил, что некоторые из этих захваченных дронов были восстановлены и теперь успешно выполняют задачи по доставке самого необходимого для бойцов — еды и боеприпасов — прямо на передовую.

Кроме того, боец отметил, что на данный момент российские специалисты починили около 10 крупных беспилотников, включая захваченные в бою. Из сотни БПЛА, поступивших на ремонт, удалось восстановить около 90 единиц, а оставшиеся 10 использованы на запчасти.