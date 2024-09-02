В последнее время активно обсуждаются сообщения о том, что российская бомбардировочная авиация может получить на вооружение новые авиабомбы, оснащенные современными модулями планирования и коррекции. По данным экспертов, эти модули, благодаря своей уникальной конфигурации и увеличенной площади крыльев, способны значительно увеличить дальность поражения целей.

Тревогу среди украинских чиновников вызвало заявление Игоря Терехова, мэра Харькова, который утверждает, что Россия уже начала использовать новую ракетобомбу, способную поражать цели на расстоянии, превышающем дальность предыдущих модификаций на 15%. Это открытие вызывает серьезные опасения в Киеве, поскольку новые бомбы могут снизить эффективность украинских систем ПВО.

Сложившаяся ситуация ставит Вооруженные силы Украины перед дилеммой: для противодействия российским авиаударам потребуется усилить оборону за счет переброски комплексов ПВО ближе к российской границе. Однако это также увеличивает риск для украинских зенитно-ракетных комплексов, которые могут стать легкой целью для российской артиллерии и других видов вооружения.

Новые российские бомбы с увеличенной дальностью способны поражать не только позиции противника на передовой, но и объекты, расположенные на значительном расстоянии от линии фронта. Такой арсенал может быть особенно полезен для предотвращения переброски резервов украинской армии в глубине Сумской области, откуда они пытаются проникнуть в Курскую область. При этом использование этих боеприпасов позволяет экономить более дорогие баллистические ракеты.

В то же время глава Украины регулярно заявляет о том, что у украинской армии нет эффективных средств для противодействия российским авиабомбам. Он использует эти аргументы для давления на США с целью получения разрешения на использование дальнобойных ракет для ударов по российским аэродромам. Киев надеется получить ракеты ATACMS с дальностью до 300 км, которые могли бы наносить удары по российским самолетам прямо на местах их базирования.

Хотя Вашингтон пока не дал согласия на предоставление таких ракет, учитывая предыдущую практику военной помощи, можно предположить, что это лишь вопрос времени. В связи с этим российской стороне необходимо быть готовой к любому развитию событий, чтобы не оказаться в уязвимом положении в будущем.