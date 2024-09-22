В населенном пункте Шапошниково, Сумская область, российская ракета «Искандер» уничтожила очередную установку HIMARS, которая находилась на вооружении украинской армии. Об этом сообщили обозреватели Telegram-канала «Изнанка», уточнив, что координаты для удара были переданы разведывательными службами, передает “Силовой блок”.

По данным источника, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» успешно поразил цель благодаря точным координатам, полученным от разведки. Установка HIMARS находилась на стратегически важной позиции в Сумской области, где Киев формирует подразделения, оснащённые натовской техникой для дальнейшего отправления на передовые направления.

Сумская область играет ключевую роль для украинского командования, не только как место сбора войск, но и как транзитная точка для переброски новых соединений на Курскую область. Железнодорожная станция неподалёку от Сум является объектом особого внимания российской армии, так как через неё поступает западная техника и боеприпасы для ВСУ. Примерно две недели назад на этом же направлении «Искандер» уже уничтожил несколько вагонов с оружием, что стало серьёзным ударом по поставкам для украинских сил.